IBM Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Im vergangenen Jahr konnte die Aktie von IBM eine beachtliche Rendite von 21,32 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Überrendite von 16,1 Prozent im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie", die im Durchschnitt nur eine Rendite von 5,22 Prozent erzielt haben. Auch im Vergleich zu Wertpapieren aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" liegt IBM mit einer jährlichen Rendite von 0,51 Prozent um 20,81 Prozent darüber. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Einschätzungen von Analysten für IBM sind in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv ausgefallen, mit 4 "Gut"- und 4 "Neutral"-Bewertungen. Im Vergleich dazu ergab sich im vergangenen Monat eine neutrale Einschätzung von 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 159,25 USD, was einem potenziellen Rückgang um 14,9 Prozent vom letzten Schlusskurs (187,14 USD) entspricht, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die IBM-Aktie daher eine "Neutral"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von IBM ein neutrales Rating hat. Der RSI7 liegt bei 12,27, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 21,94 liegt und ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass IBM sowohl auf einer längerfristigen als auch auf einer kurzfristigen Basis ein "Gut"-Rating erhält. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt (143,89 USD) als auch der 50-Tage-Durchschnitt (163,12 USD) zeigen Abweichungen von +30,06 Prozent bzw. +14,73 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (187,14 USD).

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die IBM-Aktie auf Basis verschiedener Analysemethoden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

