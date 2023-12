IBM Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Die Anlegerstimmung gegenüber Ibm war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt drei positive und sieben negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Ibm daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Andererseits haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Ibm von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der anzeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Ibm. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 42,1 Punkte, was bedeutet, dass Ibm momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 28,15, was darauf hindeutet, dass Ibm überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schneidet Ibm im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (2,28 %) gut ab, da die Dividende bei 4,49 % liegt, was einer Differenz von 2,21 Prozentpunkten entspricht.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität von Ibm eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich für Ibm eine gemischte Bewertung, wobei die Anlegerstimmung neutral ist, der RSI auf 25-Tage-Basis jedoch ein "Gut" signalisiert und die Dividendenausschüttung als positiv bewertet wird.

