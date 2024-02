IBM Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Die Bewertung von Ibm durch Analysten und Anleger Nach einer Analyse der Einschätzungen von institutionellen Analysten in den letzten 12 Monaten wurde Ibm 4 Mal als "Gut", 4 Mal als "Neutral" und nie als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält das Unternehmen daher von dieser Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen durch Analysten. Der aktuelle Kurs von 3238,49 USD wurde ebenfalls von Analysten betrachtet, die eine erwartete Entwicklung von -95,08 Prozent sehen und ein mittleres Kursziel von 159,25 USD festlegen. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" durch institutionelle Analysten führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung gibt es auf Plattformen der sozialen Medien derzeit keine klare Richtung. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" durch unsere Redaktion führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Ibm bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 3238,49 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen von 1627,13 USD liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung, was zu einer weiteren Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Ibm-Aktie somit in Bezug auf die technische Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.