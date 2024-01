IBM Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

In den letzten Wochen wurde bei IBM eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dieser Wandel basiert auf der Tendenz zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Aufgrund dieser Entwicklung wurde das Sentiment mit "Schlecht" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen wurde als rückläufig eingestuft, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von IBM einen deutlich günstigeren Wert von 17,56 im Vergleich zum Branchenmittel von 58,88 in der IT-Dienstleistungsbranche. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Langfristige Analysen von Experten deuten ebenfalls auf eine positive Einschätzung der IBM-Aktie hin, wobei insgesamt 4 positive, 4 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen. Auch kurzfristig wird die Aktie überwiegend positiv bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 154,88 USD, was einer prognostizierten Performance von -5,3 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Analysteneinschätzung als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für IBM zeigt gemischte Signale, da einerseits vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, andererseits aber auch positive Signale auf der analytischen Seite zu verzeichnen sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für IBM, die sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre IBM-Analyse vom 02.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich IBM jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen IBM-Analyse.

IBM: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...