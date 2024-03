IBM Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM International Business Machines Corp":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ibm-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1680,86 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3275,6 USD um +94,88 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1940,69 USD entspricht einer Abweichung von +68,79 Prozent, was die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert kennzeichnet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Ibm wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge im Internet sowie die Änderung der Stimmung deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Die Rate der Stimmungsänderung für Ibm war jedoch positiv, was zu einem Gesamtrating von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Ibm-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 3,56 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Ibm-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 47,57 Prozent erzielt, was 46,37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 1,02 Prozent, und Ibm liegt aktuell 46,56 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.