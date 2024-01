IBM Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Der Aktienkurs von IBM hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 21,32 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent über dem Branchendurchschnitt des IT-Sektors liegt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,5 Prozent aufweist, liegt IBM mit 13,82 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhalten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der IBM-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 143,31 USD lag und der aktuelle Kurs bei 190,43 USD liegt, was einer Abweichung von +32,88 Prozent entspricht. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 161,6 USD, der eine Abweichung von +17,84 Prozent aufweist, erhält die IBM-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von IBM ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,56 auf, was 69 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von "IT-Dienstleistungen" (56,07). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Auch in Bezug auf die Dividendenpolitik schneidet IBM positiv ab, da das Unternehmen höhere Dividenden ausschüttet als der Durchschnitt der Branche "IT-Dienstleistungen". Mit einer Differenz von 2,3 Prozentpunkten (4,49 % gegenüber 2,18 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

IBM kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich IBM jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen IBM-Analyse.

IBM: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...