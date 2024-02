IBM Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Die Analystenbewertung für die Ibm-Aktie in den letzten 12 Monaten ergibt sich aus 4 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einschätzungen, was institutionellen Investoren insgesamt ein "Gut"-Rating ergibt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Der aktuelle Kurs der Ibm-Aktie liegt bei 3238,49 USD. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -95,08 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 159,25 USD. Diese Prognose wird als "Schlecht" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung der Analysten von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich eine Dividendenrendite von 3,56 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 2,21 Prozent liegt. Die Differenz von +1,36 Prozent zur Branche führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik, die als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ibm-Aktie liegt bei 49,32 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ibm-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1627,13 USD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 3238,49 USD liegt. Dies ergibt eine positive Bewertung und ein "Gut"-Rating. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer positiven Bewertung der Ibm-Aktie, die daher ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Insgesamt erhält die Ibm-Aktie somit eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.