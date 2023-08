IBM: Aktie aktuell unterbewertet - Kursziel 132,02 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Das gestrige Ergebnis von IBM am Finanzmarkt betrug +0,53%. In den vergangenen fünf Handelstagen summierte sich die Entwicklung auf -0,35%, was auf eine neutrale Marktstimmung hinweist. Die Meinungen der Analysten sind eindeutig und sie glauben, dass die Aktie von IBM momentan unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen beträgt 132,02 EUR mit einem Potenzial von +1,65% für Investoren. Allerdings gibt es auch Expertenmeinungen, welche diese Einschätzung nicht teilen.

• IBM zeigte einen Anstieg von +0,53% am 18.08.2023

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 132,02 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +27,78%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,39

Vier Analysen bescheinigen der Aktie einen starken Kaufstatus und eine weitere Analyse sieht sie als kaufenswert an; zwölf Experteneinschätzungen...