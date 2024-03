IBM Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Analysteneinschätzung für die Ibm-Aktie fällt langfristig betrachtet positiv aus. Von insgesamt 8 Bewertungen sind 4 positiv, 4 neutral und keine negativ. Es gab keine neuen Analystenupdates in Bezug auf Ibm im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten wurde auf 159,25 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von -16,53 Prozent entspricht, da die aktuelle Aktie 190,78 USD kostet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, und die Gesamtbewertung der Redaktion lautet "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Ibm bei 190,78 USD um +22,54 Prozent über dem GD200 (155,69 USD), was ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 184,9 USD, was einem Abstand von +3,18 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend wird die Ibm-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite von Ibm liegt bei 3,56 Prozent, was 1,33 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der IT-Dienstleistungsbranche (2%) liegt. Dies macht die Aktie zu einem attraktiven Investment im Vergleich zur Branche und erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In den sozialen Medien wurde die Ibm-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls eine insgesamt positive Einstufung als "Gut".