IBM Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Die Dividendenrendite von IBM liegt derzeit bei 4,49 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent liegt, was zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik führt. In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Aktienkurs von 3169,99 USD um +94,23 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen liegt der Kurs mit +97,05 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Beim Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich eine eher negative Stimmung gegenüber IBM. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden als schwach und negativ bewertet, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls besonders negativ, was durch die Analyse von Themen und Meinungen der letzten zwei Wochen bestätigt wird. Die daraus gewonnenen Handelssignale zeigen mehrheitlich negative Tendenzen, was zu einer insgesamt schlechten Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung des Unternehmens sowohl in Bezug auf die Dividendenpolitik als auch auf das Sentiment und die Meinungen der Anleger.