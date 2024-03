IBM Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "IBM International Business Machines Corp":

Die Aktie von IBM wird von Analysten als derzeit unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 126,84 EUR geschätzt, was einer Abweichung von -25,88% vom aktuellen Kurs entspricht. Trotz einer Kursentwicklung von +0,23% am 28.02.2024 und einem Gesamtwachstum von +0,59% in den letzten fünf Handelstagen wird der Markt als relativ neutral eingestuft. Die Frage, ob diese Entwicklung von den Analysten erwartet wurde, wird eindeutig bejaht.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie von IBM mittelfristig bei 126,84 EUR liegen sollte. Dies würde Investoren die Möglichkeit bieten, von einer potenziellen Wertsteigerung von -25,88% zu profitieren. Trotz des neutralen Trends in der jüngsten Kursentwicklung sind sich nicht alle Analysten einig.

Aktuell empfehlen 5 Analysten die Aktie als starken Kauf, während 1 Analyst optimistisch, aber nicht euphorisch, zum Kauf rät. 10 Experten bleiben neutral und empfehlen, die Aktie zu halten, während 3 Analysten der Meinung sind, dass die Aktie verkauft werden sollte. 2 Experten gehen sogar soweit zu sagen, dass IBM sofort verkauft werden müsse. Somit zeigen noch immer 28,57% der Analysten eine gewisse Optimismus gegenüber der Aktie.

Zusätzlich zu dieser positiven Einschätzung wird das “Guru-Rating” von IBM weiterhin mit 3,19 bewertet, was darauf hindeutet, dass der Trendindikator nach wie vor optimistisch für die Aktie ist.

Insgesamt wird die IBM-Aktie trotz neutraler Marktentwicklung von Analysten als unterbewertet angesehen, was potenzielle Chancen für Investoren bietet.

