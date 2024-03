IBM Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die IBM-Aktie zeigt laut technischer Analyse ein gutes Signal mit einem aktuellen Kurs von 190,78 USD, was einer Entfernung von +22,54 Prozent vom GD200 (155,69 USD) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 184,9 USD, was einem Abstand von +3,18 Prozent entspricht und somit ein neutrales Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von IBM einen Wert von 20,73 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 69,21. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und als "gut" empfohlen.

Die Dividendenrendite von IBM beträgt 3,56 Prozent, was 1,33 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment und erhält daher eine "gut"-Bewertung von der Redaktion.

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt der RSI7 einen Wert von 75,3 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "neutral" bewertet. Insgesamt erhält die IBM-Aktie daher eine "schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.