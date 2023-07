IBM-Aktie: Unterstützungslevel nahe 200-Tage-Durchschnitt signalisiert Potential für Aufwärtstrend

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Die Charttechnik deutet auf eine kurzfristige Unterstützung bei der IBM Aktie hin. So befindet sich der Kurs aktuell nahe dem 200-Tage-Durchschnitt von 138,90 EUR, was als Unterstützungslevel fungieren könnte. Sollte dieser Bereich halten, könnte die Aktie wieder an Fahrt gewinnen und ihren Aufwärtstrend fortsetzen.

Fazit:

Die bevorstehende Quartalsbilanz der IBM wird mit Spannung erwartet. Die Analysten rechnen mit einem Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal und auch der Verlust soll sich verringern. Auf Jahressicht sehen die Prognosen ebenfalls positiv aus, mit einem steigenden Umsatz und Gewinn. Die Charttechnik deutet zudem auf eine mögliche Unterstützung beim aktuellen Kurs hin.

Bitte beachten Sie, dass dieser Text rein informativen Zwecken dient und keine Anlageempfehlung darstellt. Investitionen in Aktien bergen...