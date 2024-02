IBM Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Diskussionen über IBM in den sozialen Medien geben ein klares Signal zur Einschätzung und Stimmung über das Unternehmen. Derzeit gibt es keine eindeutige Richtung in der Kommunikation, aber in den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen diskutiert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von IBM in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI), dass IBM derzeit bei 49,32 liegt und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,04 und bestätigt diese Einschätzung.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von IBM derzeit 19, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der IT-Dienstleistungsbranche als unterbewertet angesehen wird. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von unserer Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt die Dividendenrendite von IBM derzeit bei 3,56 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 2,21 Prozent liegt. Unsere Redaktion bewertet daher auch die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Gut".

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass IBM derzeit sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch in den fundamentalen und Dividendenaspekten als "Neutral" oder "Gut" eingestuft wird.