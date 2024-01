IBM Aktie: So kann es weitergehen!

Das IT-Dienstleistungsunternehmen IBM wird derzeit als unterbewertet betrachtet, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 17,56, was einem Abstand von 68 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 55,36 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Stimmung und die Einschätzungen rund um IBM derzeit positiv sind. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch die Themen rund um das Unternehmen waren größtenteils positiv. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum drei Handelssignale ermittelt - zwei gute und ein schlechtes. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" Aktie.

Technisch betrachtet zeigt der Relative Strength-Index (RSI) von IBM einen Wert von 6,59, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 35,59 und wird daher neutral eingestuft.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg wird IBM positiv bewertet. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin, und die positive Änderung unterstützt die Einschätzung als "Gut"-Wert.

Insgesamt ergibt sich daher die Schlussfolgerung, dass die Aktie von IBM hinsichtlich der Anlegerstimmung und auch technisch betrachtet als "Gut" eingestuft werden kann.

IBM kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich IBM jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen IBM-Analyse.

IBM: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...