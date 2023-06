IBM-Aktie: Potenzial von 2,41% auf Kursziel von 128,68 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Die IBM-Aktie wurde laut Analysten unterbewertet gehandelt und hat ein mittelfristiges Kursziel von 128,68 EUR. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,41%. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie eine neutrale Entwicklung.

• IBM: Am 16.06.2023 mit -0,66%

• Das Kursziel von IBM liegt bei 128,68 EUR

• Guru-Rating derzeit unverändert bei 3,40

Am gestrigen Tag fiel der Aktienkurs um -0,66%. Doch in den vergangenen fünf Handelstagen zeigte sich insgesamt ein leichter Anstieg um +0,78%, was darauf hindeutet dass der Markt momentan relativ neutral eingestellt ist.

4 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere einen Kauf (insgesamt optimistisch sind damit +33%). Währenddessen sehen acht Experten sie als “halten” an und nur einer empfiehlt einen Verkauf. Ein Experte fordert sogar einen sofortigen...