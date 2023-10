IBM Aktie: Optimistische Prognosen trotz Kursrückgang - das erwartet Anleger in den nächsten 12 Monaten

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Der Kurs der IBM Aktie hat in den letzten 30 Tagen um -3,93% abgenommen. Die Analysten sind jedoch optimistisch und schätzen, dass der Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten bei 137,42 EUR stehen wird. Dies würde einen Gewinn von +3,14% bedeuten. Aktionäre, die jetzt in die Aktie investieren möchten, können also auf eine positive Rendite hoffen.

Ein Grund für den Optimismus der Analysten sind die Prognosen für das 4. Quartal. IBM wird voraussichtlich einen Umsatz von 27,08 Mrd. EUR erzielen – ein Anstieg um +72,35% im Vergleich zum Vorquartal. Auch der Gewinn soll sich deutlich verbessern und um +51,87% auf 3,87 Mrd. EUR steigen.

Auf Jahressicht rechnen die Experten mit einem Umsatzanstieg von ebenfalls +72,35% und einem Gewinnwachstum von +51,87%. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich auf 8,38 EUR fallen.

Trotz dieser...