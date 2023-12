IBM Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Bewertung von Aktien. Bei IBM zeigten sich interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung führten zu einer insgesamt "guten" Einschätzung. Die Aktie liegt mit einem Kurs von 162,91 USD derzeit 8,98 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und 17,82 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte IBM in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 11,36 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -1,47 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,83 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag IBM mit einer Überperformance von 13,57 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "guten" Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Es gab weder starke positive noch negative Themen rund um IBM, was insgesamt zu einer "guten" Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen zudem, dass insbesondere "gute" Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "guten" Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

