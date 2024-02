IBM Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM International Business Machines Corp":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Ibm beträgt das aktuelle KGV 19, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. Im Vergleich dazu liegt das KGV in der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt bei 58. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Ibm eine Dividendenrendite von 3,56 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 2,21 Prozent liegt. Dies bedeutet eine Differenz von +1,36 Prozent zur Ibm-Aktie. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" für die Ibm-Aktie vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Ibm vor. Die Analysten erwarten zudem eine negative Kursentwicklung von -95,08 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 159,25 USD. Daher ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Ibm in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, ist ebenfalls rückläufig, was auf ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.