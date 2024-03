IBM Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM International Business Machines Corp":

Die technische Analyse zeigt, dass die IBM-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1680,86 USD, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs der Aktie (3275,6 USD) um +94,88 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1940,69 USD zeigt eine Abweichung von +68,79 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über IBM besonders positiv gesprochen. An zehn Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist die IBM-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 3,56 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der IBM-Aktie 4 Mal die Einschätzung "Gut", 4 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal die Einschätzung "Schlecht" gegeben. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Gut". Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu IBM vor. Die Analysten erwarten jedoch eine Entwicklung von -95,14 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 159,25 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.