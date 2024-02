IBM Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Stimmung für Ibm hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Dies ergibt sich aus der verringerten Aktivität in den sozialen Medien und dem gefallenden Interesse der Marktteilnehmer. Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Ibm um 43,8 Prozent niedriger. Trotzdem übertrifft die Aktie die mittlere Rendite der "IT-Dienstleistungen"-Branche um 47,63 Prozent, was zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ibm mit 3,56 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,21 Prozent, was von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ibm-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1627,13 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3238,49 USD liegt, was einer positiven Abweichung von 99,03 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von 87,85 Prozent. Aufgrund dieser Analyse erhält die Ibm-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die technische Analyse.