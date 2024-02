IBM Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

In den letzten zwei Wochen wurde die IBM von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf einer neutralen Ebene liegt. Darüber hinaus wurden 3 positive und 2 negative Signale herausgefiltert, was zu einer guten Empfehlung führt.

In technischer Hinsicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 144,19 USD für den Schlusskurs der IBM-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 187,87 USD, was einer positiven Abweichung von 30,29 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 163,83 USD eine positive Abweichung von 14,67 Prozent. Insgesamt wird die IBM-Aktie daher aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung in den letzten Wochen hat sich jedoch negativ verändert, was in den sozialen Medien festgestellt wurde. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb hier eine neutrale Bewertung vorgenommen wird. Insgesamt bekommt die IBM für das Sentiment und den Buzz daher eine schlechte Bewertung.

Was die Analysteneinschätzungen betrifft, so wurden in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 4 neutrale und keine negativen Einstufungen vorgenommen. Dies führt zu einer langfristigen guten Einschätzung. Für den letzten Monat ergaben sich 0 positive, 1 neutrale und keine negativen Einstufungen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 159,25 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 187,87 USD eine erwartete negative Kursentwicklung von 15,23 Prozent bedeutet. Die Gesamteinschätzung der Analysten für die IBM-Aktie lautet daher "Neutral".

IBM kaufen, halten oder verkaufen?

