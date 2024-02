IBM Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "IBM International Business Machines Corp":

Die Ibm-Aktie hat in Bezug auf ihre Dividendenrendite eine Bewertung von 3,56 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies wurde von der Redaktion als "Gut"-Einschätzung bewertet. Die Analyse der Analysten zeigt, dass diese dem Titel in den letzten 12 Monaten 4 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben haben, was langfristig zu einer "Gut"-Bewertung des Titels führt. In Bezug auf den aktuellen Kurs von 3238,49 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -95,08 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 159,25 USD, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Bewertung durch institutionelle Analysten als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ibm beträgt 19, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 58) als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine klare Richtung, aber in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend wird die Aktie von Ibm bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.