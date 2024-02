IBM Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von IBM hat in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Diskussionen in den sozialen Medien hervorgebracht. An drei Tagen dominierten jedoch positive Themen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch keine signifikanten positiven oder negativen Themen identifiziert. Basierend auf dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für IBM ergibt aus den letzten zwölf Monaten 4 positive, 4 neutrale und keine negativen Bewertungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im Vergleich dazu gibt es aus dem letzten Monat keine neuen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 159,25 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (3169,99 USD) eine potenzielle Abnahme um -94,98 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der IBM-Aktie mit 21,32 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie". Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnet in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -4,13 Prozent, wobei IBM mit 25,45 Prozent deutlich darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der IBM-Aktie aktuell bei 1608,75 USD liegt, was eine positive Einschätzung ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt mit 3169,99 USD deutlich darüber, was einen Abstand von +97,05 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit 1632,09 USD um +94,23 Prozent darüber, was ebenfalls ein positives Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.