IBM Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Diskussionen in den sozialen Medien über IBM geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen und auch negative Themen rund um das Unternehmen wurden verstärkt angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft. Zudem konnten sechs Handelssignale auf dieser Ebene ermittelt werden, wobei sechs Signale positiv und keine negativ ausfielen. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung für die Aktie von IBM als "Neutral" angemessen bewertet.

Hinsichtlich der fundamentalen Analyse weist die Aktie von IBM ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,56 auf, was 70 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (58,96). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ibm-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 80, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 44,74, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für IBM.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 140,74 USD für den Schlusskurs der IBM-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 159,16 USD, was eine positive Abweichung von 13,09 Prozent darstellt und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 155,59 USD führt zu einer ähnlichen Bewertung und ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik der IBM-Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre IBM-Analyse vom 06.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich IBM jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen IBM-Analyse.

IBM: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...