IBM-Aktie: Analysten sehen Potenzial von -9,04%

Die IBM-Aktie hat am gestrigen Handelstag um 0,99% zugelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es jedoch einen leichten Rückgang von -0,02%. Die Bankanalysten bewerten die Aktie als unterbewertet und setzen das mittelfristige Kursziel bei 124,27 EUR an.

• IBM mit +0,99% am 19.09.2023

• Kursziel liegt bei 124,27 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,33

Ein Investment in die IBM-Aktie birgt ein aktuelles Verlustrisiko von -9,04%, sofern sich das Kursziel der Analysten bewahrheitet. Derzeit raten vier Experten zum Kauf der Aktie und einer ist optimistisch eingestellt. Elf weitere Analysten empfehlen sie zu halten und lediglich einer rät zum Verkauf.

Das positive Votum lässt sich durch das unveränderte Guru-Rating “Guru-Rating ALT” untermauern.