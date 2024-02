IBI-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Ibi-Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Der Unterschied beträgt 6,55 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,55 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann die Aktivität von Ibi über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält Ibi in diesem Punkt daher die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Ibi wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch bekommt Ibi auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ibi bei einem Wert von 50. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Bauwesen" (KGV von 45,73) liegt die Aktie damit über dem Durchschnitt um ca. 11 Prozent. Aus fundamentaler Sicht ist Ibi damit überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.