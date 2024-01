IBI Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter technischer Indikator im Finanzmarkt. Im Fall von Ibi wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Ibi-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass Ibi auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird Ibi daher für diesen Punkt unserer Analyse mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Ibi derzeit einen gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 0,22 HKD hat, während der Kurs der Aktie (0,18 HKD) um -18,18 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses der vergangenen 50 Tage ergibt sich eine Abweichung von -5,26 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Ibi daher in der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In den Kommentaren und Wortmeldungen wurde vor allem in den letzten Tagen überwiegend positiv über den Wert gesprochen.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Das KGV von Ibi liegt bei 50,85, was deutlich teurer ist als das Branchenmittel von 47,33. Dadurch wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Ibi-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.