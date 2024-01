IBEX Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Ibex":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Ibex liegt bei 75,47, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 49,9 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Ibex ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Ein weiterer Faktor, der die Aktie beeinflusst, ist das Sentiment und der Buzz in Bezug auf die Stimmung rund um die Aktie. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die langfristige Stimmungslage als "Gut" bewertet.

Die Analysten haben Ibex in den letzten zwölf Monaten mit 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 29,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 64,99 Prozent bedeutet, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung der Analysten eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie von Ibex.