IBEX Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Ibex":

Die Ibex-Aktie wird nach einer technischen Analyse bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 19,67 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 19 USD, was einem Unterschied von -3,41 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 17,61 USD liegt. Somit liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,89 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung für Ibex auf kurzfristiger Basis führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Ibex in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls negative Signale. Aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und der geringeren Diskussionen über Ibex wird der Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Ibex liegt bei 33,94, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Ibex.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Ibex eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt erhält Ibex von der Redaktion ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.