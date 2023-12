IBC Advanced Alloys Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Aktie von Ibc Advanced Alloys hat in den letzten Monaten eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung erhalten. Die Aktivität in den Diskussionen im Netz war durchschnittlich, was zu der "Neutral"-Einstufung geführt hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb im selben Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt wurde die Aktie von Ibc Advanced Alloys als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ibc Advanced Alloys mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,83 Prozent. Aufgrund dieser Tatsache wird die Aktie als unrentables Investment angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie von Ibc Advanced Alloys derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Materialien" hat die Aktie von Ibc Advanced Alloys im letzten Jahr eine Rendite von -54,17 Prozent erzielt, was 42,73 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Ibc Advanced Alloys aktuell keine positiven Signale aufweist und daher als unattraktives Investment betrachtet wird.