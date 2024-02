IAR Systems AB Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmungslage eingeschätzt werden. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Meinungen zu Iar auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. Zusätzlich haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Zusammenhang mit Iar diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wurde die Aktie mit "Gut" eingestuft.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Eine Veränderung des Stimmungsbildes findet statt, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Iar keine Auffälligkeiten registriert wurden, wurde dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch bezüglich der Stärke der Diskussion und der Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgte.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung über die Zeit in Relation gesetzt. Der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 42,15 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass Iar weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Iar derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 99,18 SEK, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 134,8 SEK liegt, was einer Abweichung von +35,91 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von +4,82 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.