IAR Systems AB Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

In den letzten zwei Wochen wurde Iar von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge analysiert, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben, und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Iar ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Iar liegt bei 16,48, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32 und wird daher als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation mit einer "Neutral"-Einstufung versehen.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt für Iar 97,36 SEK, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 134 SEK liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 108,49 SEK, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einem "Gut"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält Iar basierend auf den verschiedenen Indikatoren eine insgesamt "Gut"-Bewertung.