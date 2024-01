IAG Holdings ist zurück!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dabei wird der 7-Tage-RSI von Iag auf 13,79 Punkte festgelegt, was darauf hindeutet, dass die Iag-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Ebenso weist der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 25,87 auf, was auch darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Die Stimmung bei Iag wurde auf sozialen Plattformen als neutral bewertet, sowohl basierend auf den Kommentaren als auch den diskutierten Themen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Iag-Aktie um +41,11 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs um +58,75 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso führten die Diskussionen der Anleger zu einer durchschnittlichen Beachtung des Unternehmens, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Iag-Aktie demnach eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI und die charttechnische Analyse, während die Stimmung und Diskussionen der Anleger zu einer "Neutral"-Bewertung führen.