IAEA: Bislang keine Minen auf Dächern von ukrainischem AKW gefunden

WIEN (dpa-AFX) - Internationale Beobachter haben bislang auf den Dächern des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja keine Minen oder andere Sprengkörper gefunden. Das gab die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien am Freitag bekannt. Ihr Team hatte zuvor in der russisch besetzten Anlage erstmals die Erlaubnis für solch eine Inspektion erhalten. IAEA-Chef Raffael Grossi berichtete jedoch, dass nach wie vor innerhalb der Eingrenzung des AKW Minen vorhanden seien, die erstmals im Juli wahrgenommen worden seien. Seitdem seien keine neue Minen hinzugekommen.

Grossi wies außerdem darauf hin, dass sein Team vor Ort bislang nur die Dächer von zwei der sechs Reaktorblöcke sowie von den Turbinenhallen besichtigen durfte. Er forderte erneut Zugang zu den Dächern der restlichen Blöcke.

Ende Juli hatte der ukrainische Militärgeheimdienst SBU erklärt, Russland habe das AKW vermint und plane einen Terroranschlag dort. Moskau wies solche Vorwürfe zurück.

Zufrieden zeigte sich die IAEA über den Pegel eines Kanals, mit dem Saporischschja mit Kühlwasser versorgt wird. "Es ist genug Wasser für viele Monate vorhanden", schrieb Grossi in seinem Lagebericht. Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms Anfang Juni hatte Besorgnis um die verlässliche Kühlung der Reaktorkerne und des Atommülls in dem größten AKW Europas ausgelöst./al/DP/ngu