IAC/InterActiveCorp-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Analystenmeinungen zu Iac sehen insgesamt positiv aus, da 7 Analysten eine Kaufempfehlung ausgesprochen haben. Es gab keine Update in den letzten 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 87,57 USD, was einem potenziellen Anstieg um 70,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 53,93 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 51,36 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -4,77 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 46,86 USD, was einem positiven Abstand von +9,6 Prozent entspricht. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht reduziert, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Iac auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral bewertet. Insgesamt erhält Iac daher eine positive Gesamtbewertung basierend auf dieser Analyse.

Die verschiedenen Analysen und Bewertungen führen insgesamt zu einer positiven Einschätzung der Iac-Aktie.