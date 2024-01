IAC/InterActiveCorp Aktie: Das ist ein Hammer

Die technische Analyse der Iac-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 54 USD, während der aktuelle Kurs bei 52,38 USD liegt, was eine Abweichung von -3 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 47,69 USD, was 9,83 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt. Somit ergibt sich hier ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt interessante Werte. Mit einem Wert von 44,74 auf 7-tägiger Basis und 37 auf 25-tägiger Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Einschätzungen der Analysten sind ebenfalls positiv, mit 7 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen in den letzten zwölf Monaten. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 87,57 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 67,18 Prozent bedeutet. Auch hier ergibt sich eine Einstufung als "Gut".

Zusätzlich wurde das Sentiment und Buzz rund um die Aktie analysiert und ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.