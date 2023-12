IAC/InterActiveCorp Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Coty":

Die technische Analyse der Iac-Aktie ergibt, dass der aktuelle Kurs von 52,43 USD ein "Neutral"-Signal darstellt, da er 2,82 Prozent unter dem GD200 (53,95 USD) liegt. Im Gegensatz dazu wird der GD50, der den mittleren Kurs der letzten 50 Tage angibt, mit 46,74 USD bewertet. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +12,17 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Iac-Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt der letzten 50 und 200 Tage betrachtet wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Redaktion schließt daraus, dass die Anleger-Stimmung die Einstufung "Gut" rechtfertigt.

Die Beurteilung des Sentiments und des Buzzes im Internet spielt auch eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Fall zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine positive Veränderung hin, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Iac-Aktie liegt bei 13,5, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 30,37, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammenfassend führt dies zu einer Gesamteinstufung als "Gut".