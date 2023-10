IAC/InterActiveCorp Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Iac hat in den letzten Monaten nur wenig Aktivität und unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt und unterstützt ebenfalls diese Einschätzung. In Social Media waren die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird Iac daher insgesamt positiv bewertet. Analysten sehen die Aktie langfristig als gut an und erwarten einen Kursanstieg auf 79,89 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Der Relative Strength Index (RSI) für Iac liegt bei 89,71 und wird als überkauft betrachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 80 und deutet ebenfalls auf eine überkaufte Situation hin. Insgesamt erhält Iac daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung.

