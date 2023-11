IAC/InterActiveCorp Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Bei IAC gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -11,13 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über IAC besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, geben insgesamt eine "Gut"-Einstufung, mit 8 Kaufempfehlungen, 0 Neutral-Einstufungen und 1 Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 79,89 USD, was einem potenziellen Anstieg um 65,88 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also ein überwiegend positives Bild für IAC aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen.