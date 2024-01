IAC/InterActiveCorp Aktie: Was ist hier nur passiert?

In den letzten vier Wochen gab es bei Iac keine signifikanten Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Anleger zeigten in den letzten Tagen hauptsächlich eine positive Einstellung gegenüber Iac, sowohl in der Diskussion in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Iac daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Iac bei 51,06 USD und ist damit +1,53 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -5,6 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Die Analysteneinschätzungen für Iac aus den letzten zwölf Monaten zeigen, dass 6 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was einem durchschnittlichen "Gut"-Rating entspricht. Es gibt keine neuen Analystenupdates für Iac aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 90,5 USD, was einem Anstieg um 77,24 Prozent vom letzten Schlusskurs (51,06 USD) entspricht. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.