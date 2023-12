IAC/InterActiveCorp Aktie: Wann tut sich was?

Die Iac-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet, basierend auf 7 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 87,57 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 79,6 Prozent entspricht. Daher erhält die Iac-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) der Iac-Aktie liegt bei 52,23, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für die Iac liegt bei 36, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Iac-Aktie in dieser Kategorie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Iac. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Iac-Aktie am letzten Handelstag bei 48,76 USD lag, was einem Unterschied von -9,62 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (53,95 USD) entspricht. Daher wird die Iac-Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 46,64 USD, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht.

Zusammenfassend erhält die Iac-Aktie eine "Gut"-Bewertung von Analysten, eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI und Sentiment/Buzz, sowie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.