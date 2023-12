IAC/InterActiveCorp Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Novocure":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein maßgeblicher Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der aktuelle Iac-RSI beträgt 13,5, was ihn als "Gut" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 30,37, was für 25 Tage eine "Neutral" Bewertung ergibt. Insgesamt erhält Iac daher ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Iac war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies zeigt sich sowohl in den sozialen Medien als auch in den verschiedenen Kommentaren und Diskussionen, die in diesem Zeitraum stattgefunden haben. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Iac bei 52,43 USD liegt, was einer -2,82-prozentigen Entfernung vom GD200 (53,95 USD) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 46,74 USD, was einem Kursabstand von +12,17 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt wird der Kurs der Iac-Aktie als "Gut" bewertet.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Iac.