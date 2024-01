IAC/InterActiveCorp Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

In den letzten zwölf Monaten haben 6 Analysten ihre Bewertungen zur Iac-Aktie abgegeben, wobei alle 6 Bewertungen positiv ausfielen. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Iac-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 90,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 77,24 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 51,06 USD. Aus diesen Zahlen ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Iac untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien im Zusammenhang mit Iac diskutiert. Daraus ergibt sich eine positive Einstufung der Aktie hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat durchschnittlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Iac-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 26,49, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit positiv bewertet wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 52, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird der RSI daher positiv bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Iac-Aktie nach den verschiedenen Analysen und Bewertungen insgesamt positiv bewertet wird, mit einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung und den RSI, sowie einem "Neutral"-Rating für die Diskussionsintensität und die Veränderung der Anlegerstimmung im letzten Monat.