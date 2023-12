IAC/InterActiveCorp Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt IAC insgesamt 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Einschätzung "Gut" war. Es gab 7 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu IAC. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 87,57 USD für das Wertpapier ergibt sich ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 64,95 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für IAC.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über IAC in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen weist darauf hin, dass IAC aktuell nicht besonders im Fokus der Anleger steht. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Anhand der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber IAC eingestellt waren. Es gab insgesamt 12 positive und ein negatives Stimmungsbild. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält IAC daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage von IAC liegt bei 25,71 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Daher erhält sie in diesem Punkt ein "Gut"-Rating. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass IAC weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält IAC somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.