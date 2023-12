IAC/InterActiveCorp Aktie: Jubelschreie!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Iac wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergab sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führte.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Iac 7-mal mit "Gut" und 0-mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Somit erhält die Aktie langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Iac, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 52,35 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 67,28 Prozent und ein mittleres Kursziel von 87,57 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 52,35 USD -3,02 Prozent von der GD200 (53,98 USD) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 beträgt 47,42 USD, was einem Abstand von +10,4 Prozent entspricht und daher als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Iac-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen an 11 Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an zwei Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Iac diskutiert. Als Resultat wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.