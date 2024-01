IAC/InterActiveCorp Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf Iac untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Berichte größtenteils positiv waren. Darüber hinaus haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Iac diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Iac-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 54,09 USD. Der letzte Schlusskurs von 51,06 USD weicht somit um -5,6 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 50,29 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem gleitenden Durchschnitt (+1,53 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Iac-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist der RSI der Iac einen Wert von 26,49 auf, was als überverkauft gilt und somit "Gut" eingestuft wird. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Iac-Aktie in Bezug auf den RSI die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Iac-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.