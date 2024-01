IAC/InterActiveCorp Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Aktie der Iac wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden 7 Bewertungen als gut, 0 als neutral und 0 als schlecht eingestuft. Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor, jedoch erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 87,57 USD, was eine Erwartung von 67,18 Prozent bedeutet. Dies resultiert aus dem aktuellen Schlusskurs von 52,38 USD, der ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Iac aktuell bei 39,61 liegt, was eine neutrale Einstufung bedeutet. Ebenso wird der RSI25-Wert von 37 als neutral bewertet, da weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation vorliegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität rund um die Aktie in den sozialen Medien erhöht ist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und wird als "Gut" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt zudem eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen spiegeln ebenfalls eine positive Anlegerstimmung wider. Insgesamt häufen sich die positiven Meinungen und Themen zu Iac, was dazu führt, dass das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" bewertet wird. Somit wird die Aktie von Iac bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen eingestuft.