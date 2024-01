IAC/InterActiveCorp Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Iac. Laut einer Analyse des Anleger-Sentiments wurde an acht Tagen hauptsächlich positiv über das Unternehmen diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertete.

Auch Analysten sehen die langfristige Perspektive der Iac-Aktie positiv. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten sieben die Aktie als "Gut", während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 87,57 USD, was einer Erwartung von 68,41 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Iac-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7-Tage-Basis als auch auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.

Die technische Analyse der Iac-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 54,03 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 52 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 48,22 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt.

Insgesamt erhält die Iac-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Stimmungslage in sozialen Netzwerken, den Analysteneinschätzungen, dem RSI und der technischen Analyse.