IAC/InterActiveCorp Aktie: Gut oder schlecht?

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie können wichtige Indikatoren für die zukünftige Entwicklung sein. Bei der Aktie von Iac zeigt sich laut einer Analyse eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen über einen längeren Zeitraum, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Tendenz, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die aktuelle Bewertung bei 54,47 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 46 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Einschätzung der Analysten für die Iac-Aktie ist hingegen positiv, mit 6 "Gut"-Bewertungen und keiner negativen Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 75,86 Prozent hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Iac-Aktie derzeit bei 54,07 USD verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging aus dem Handel bei 51,46 USD hervor, was einer Differenz von -4,83 Prozent entspricht. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen eine insgesamt "Neutral"-Einstufung für die Iac-Aktie.